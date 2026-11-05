SK REIT legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SK REIT lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 78,73 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 65,64 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 65,23 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,70 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at