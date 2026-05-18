Sk Securities: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sk Securities hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Sk Securities hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 111,56 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,72 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 158,98 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,11 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at