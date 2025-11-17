Sk Securities gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sk Securities hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 45,02 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,09 KRW je Aktie erzielt worden.

Sk Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112,91 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 109,71 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

