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18.11.2026 06:31:28
Sk Securities: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sk Securities hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
In Sachen EPS wurden 8,38 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sk Securities 90,04 KRW je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Sk Securities mit einem Umsatz von insgesamt 132,90 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 112,91 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 17,71 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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