30.01.2026 06:31:29
Sk Securities veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sk Securities lud am 29.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3,48 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sk Securities -74,380 KRW je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1077,81 Prozent auf 1 274,76 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 108,23 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Sk Securities hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 69,07 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -199,490 KRW je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 232,73 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 404,09 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 421,99 Milliarden KRW im Vorjahr.
