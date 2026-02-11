SK Square gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SK Square lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 24910,75 KRW. Im Vorjahresviertel waren 11175,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 194,23 Milliarden KRW – das entspricht einem Abschlag von 59,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 482,27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 66764,24 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte SK Square 27772,00 KRW je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1 411,52 Milliarden KRW – eine Minderung um 25,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1 906,61 Milliarden KRW eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Gesamtjahr hatten bei einem Gewinn von 58081,75 KRW je Aktie gelegen. Die Umsatzschätzung für das Gesamtjahr hatten sie auf 1 722,72 Milliarden KRW beziffert.

Redaktion finanzen.at