SK Square stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SK Square hat am 14.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

SK Square hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 141709,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 10882,00 KRW je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat SK Square mit einem Umsatz von insgesamt 328,55 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 406,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 19,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at