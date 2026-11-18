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18.11.2026 06:31:28
SK Square vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
SK Square präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 95143,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 18794,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 304,83 Milliarden KRW, gegenüber 407,89 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 25,27 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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