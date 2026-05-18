SK stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SK präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 61421,00 KRW. Im letzten Jahr hatte SK einen Gewinn von 42695,00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 36 751,26 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 31 229,93 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at