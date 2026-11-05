Sk Telecom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sk Telecom hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1940,54 KRW. Im letzten Jahr hatte Sk Telecom einen Gewinn von -766,000 KRW je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Sk Telecom mit einem Umsatz von insgesamt 4 497,30 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3 978,06 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 13,05 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at