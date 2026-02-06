Sk Telecom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sk Telecom hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 371,97 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1343,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sk Telecom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4 328,67 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 511,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 342,36 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4 370,33 Milliarden KRW erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1761,11 KRW. Im Vorjahr waren 5780,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,69 Prozent auf 17 940,61 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 17 099,21 Milliarden KRW gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1695,54 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 17 139,82 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at