06.02.2026 06:31:28

Sk Telecom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sk Telecom hat am 05.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 371,97 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1343,00 KRW erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sk Telecom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,05 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4 328,67 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 511,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 342,36 KRW ausgegangen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt 4 370,33 Milliarden KRW erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1761,11 KRW. Im Vorjahr waren 5780,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 4,69 Prozent auf 17 940,61 Milliarden KRW. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 17 099,21 Milliarden KRW gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1695,54 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 17 139,82 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:52 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:02 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen