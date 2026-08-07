Sk Telecom stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sk Telecom hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,82 USD. Im letzten Jahr hatte Sk Telecom einen Gewinn von 0,160 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 6,25 Prozent auf 2,90 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,584 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2,97 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at