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06.11.2026 06:31:28
Sk Telecom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sk Telecom hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Sk Telecom -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.
Sk Telecom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,17 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,87 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,721 USD gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3,28 Milliarden USD ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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