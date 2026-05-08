Sk Telecom vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sk Telecom lud am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1513,74 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1689,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4 392,30 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren 4 453,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1377,08 KRW sowie einen Umsatz von 4 397,56 Milliarden KRW belaufen.

Redaktion finanzen.at