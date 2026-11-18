SK präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

SK hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 102148,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 17312,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat SK im vergangenen Quartal 41 318,61 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SK 31 041,37 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.at