SK: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

SK hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -3986,21 KRW. Ein Jahr zuvor waren -38922,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat SK mit einem Umsatz von insgesamt 30 290,08 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30 230,53 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 0,20 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 48671,44 KRW eingefahren. Im Vorjahr waren -23455,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,59 Prozent zurück. Hier wurden 122 703,34 Milliarden KRW gegenüber 124 690,44 Milliarden KRW im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at