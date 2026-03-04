Bayerische Motoren Werke Aktie
04.03.2026 15:45:00
Skalierbar, automatisiert, materialoffen: BMW Group investiert weiter in die Additive Fertigung und hebt die Technologie auf die nächste industrielle Stufe.
+++ Additive Manufacturing Campus stärkt technologische Breite und Automatisierung +++ Additive Fertigung wächst zur vollintegrierten Produktionstechnologie +++ Wire Arc Additive Manufacturing in Serienproduktion ab 2027 +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
