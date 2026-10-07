Heidelberg Materials Aktie
WKN DE: A40Y2Q / ISIN: US42281P3047
|Wachstumspotenzial
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07.10.2026 09:29:00
Skandinavien-Zukauf bei Heidelberg Materials: Zuschlagstoffe und Asphalt im Fokus - Aktie gibt nach
Die Industriesparte der NCC AB betreibe in Schweden und Norwegen 106 Zuschlagstoffstandorte mit erheblichen Reserven sowie 44 Heißasphaltwerke, heißt es in der Mitteilung. Bereinigt um liquide Mittel und Finanzschulden ergebe sich ein Unternehmenswert der Transaktion von rund 5,5 Milliarden Kronen. Das daraus resultierende Pro-forma-EBITDA-Multiple liege unter dem entsprechenden Multiple von Heidelberg Materials.
Heidelberg-Materials-CEO Dominik von Achten bezeichnete den Zukauf als weiteren wichtigen Schritt, das Portfolio zu verbessern und das Geschäft in Skandinavien zu stärken. Die Übernahme muss noch von Behörden freigegeben werden.
Die Heidelberg Materials-Aktie verliert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 145,95 Euro.
DJG/rio/hab
Dow Jones Newswires
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