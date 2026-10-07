Skandinavien-Zukauf bei Heidelberg Materials: Zuschlagstoffe und Asphalt im Fokus - Aktie gibt nach

Heidelberg Materials übernimmt für einen bereinigten Unternehmenswert von rund 5,5 Milliarden schwedischen Kronen (rund 490 Millionen Euro) das Geschäft mit Zuschlagstoffen und Asphalt des schwedischen Bau- und Immobilienkonzerns NCC.

Der deutsche Baustoffriese erschließt sich laut eigenen Angaben damit weiteres Wachstumspotenzial in Schweden und Norwegen, wo die Nachfrage im Infrastrukturbereich steigt.

Die Industriesparte der NCC AB betreibe in Schweden und Norwegen 106 Zuschlagstoffstandorte mit erheblichen Reserven sowie 44 Heißasphaltwerke, heißt es in der Mitteilung. Bereinigt um liquide Mittel und Finanzschulden ergebe sich ein Unternehmenswert der Transaktion von rund 5,5 Milliarden Kronen. Das daraus resultierende Pro-forma-EBITDA-Multiple liege unter dem entsprechenden Multiple von Heidelberg Materials.

Heidelberg-Materials-CEO Dominik von Achten bezeichnete den Zukauf als weiteren wichtigen Schritt, das Portfolio zu verbessern und das Geschäft in Skandinavien zu stärken. Die Übernahme muss noch von Behörden freigegeben werden.

Die Heidelberg Materials-Aktie verliert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,68 Prozent auf 145,95 Euro.

DJG/rio/hab

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