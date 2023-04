Skandinaviska Enskilda Banken (C): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (C) äußerte sich am 26.04.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 3,59 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 17,53 Milliarden SEK gerechnet.

