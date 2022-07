Skandinaviska Enskilda Banken (C): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (C) hat am 14.07.2022 das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,71 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,02 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14,44 Milliarden SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,68 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2,60 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 14,06 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at