Skandinaviska Enskilda Banken (C) legte Quartalsergebnis vor

Skandinaviska Enskilda Banken (C) hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,83 SEK, nach 3,89 SEK im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,46 Prozent auf 37,03 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,78 Milliarden SEK gelegen.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 3,71 SEK sowie einen Umsatz von 18,69 Milliarden SEK belaufen.

Redaktion finanzen.at