Skandinaviska Enskilda Banken (C) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Skandinaviska Enskilda Banken (C) präsentierte am 27.01.2022 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 SEK, nach 2,35 SEK im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skandinaviska Enskilda Banken (C) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13,87 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 13,07 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Experten hatten einen Gewinn von 2,72 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 13,58 Milliarden SEK erwartet.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11,67 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,23 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Skandinaviska Enskilda Banken (C) im vergangenen Geschäftsjahr 54,61 Milliarden SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) 49,72 Milliarden SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 11,50 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 54,25 Milliarden SEK festgelegt.

Redaktion finanzen.at