Skandinaviska Enskilda Banken (C) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (C) äußerte sich am 18.07.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,62 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,71 SEK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 38,63 Prozent auf 20,02 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 4,05 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 18,99 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at