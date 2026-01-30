Skandinaviska Enskilda Banken (C): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Skandinaviska Enskilda Banken (C) veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 3,71 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Skandinaviska Enskilda Banken (C) 3,69 SEK je Aktie verdient.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 17,76 Prozent auf 37,51 Milliarden SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 15,60 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 17,50 SEK je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,31 Prozent auf 193,51 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 160,02 Milliarden SEK gelegen.

