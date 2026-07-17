|
17.07.2026 06:31:29
Skandinaviska Enskilda Banken (C) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Skandinaviska Enskilda Banken (C) äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es stand ein EPS von 4,44 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Skandinaviska Enskilda Banken (C) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,13 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 40,31 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,99 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,93 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 19,23 Milliarden SEK belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!