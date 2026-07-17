Skandinaviska Enskilda Banken (C) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skandinaviska Enskilda Banken (C) äußerte sich am 15.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 4,44 SEK je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Skandinaviska Enskilda Banken (C) noch ein Gewinn pro Aktie von 4,13 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 40,31 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,99 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,93 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 19,23 Milliarden SEK belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at