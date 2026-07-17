Skandinaviska Enskilda Banken (SEB): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,44 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 4,13 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,65 Prozent zurück. Hier wurden 40,31 Milliarden SEK gegenüber 40,99 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 3,90 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 19,23 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at