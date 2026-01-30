Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) gab am 29.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 3,71 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 3,69 SEK je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 37,51 Milliarden SEK in den Büchern – ein Minus von 17,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) 45,61 Milliarden SEK erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 15,60 SEK. Im Vorjahr waren 17,50 SEK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) mit einem Umsatz von insgesamt 160,02 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,51 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um -17,31 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at