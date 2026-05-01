Skandinaviska Enskilda Banken (SEB): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) hat sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 3,83 SEK gegenüber 3,89 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 13,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37,03 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,78 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 3,68 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 18,66 Milliarden SEK ausgegangen.

Redaktion finanzen.at