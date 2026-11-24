Skano äußerte sich am 21.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,020 EUR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 2,7 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skano 2,0 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at