Skano informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skano lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Skano ein EPS von -0,060 EUR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,3 Millionen EUR – ein Plus von 20,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skano 1,9 Millionen EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at