Skano verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Skano präsentierte am 27.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,07 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,7 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Skano einen Umsatz von 1,5 Millionen EUR eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,140 EUR. Im Vorjahr waren -0,170 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,43 Prozent auf 7,33 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,59 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

