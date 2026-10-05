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05.10.2026 08:38:17
Skanska Amends Contract Of Education Project In Western US For $78 Mln
(RTTNews) - Skanska AB (SKA-B.ST), a Swedish construction and engineering company, Monday announced that it has amended a contract with an existing client of an education project in West U.S. for $78 million.
This project will be included in the US order bookings for the third quarter of 2026.
It will replace the existing school on the same site. The work has begun and the building is expected to be completed in 2029.
On Friday, shares closed at SEK 278.40, up 1.64% on the Stockholm Stock Exchange.
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