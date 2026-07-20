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20.07.2026 06:31:29
Skanska hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Skanska präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,17 SEK. Im Vorjahresviertel waren 4,05 SEK je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 48,03 Milliarden SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Skanska 46,16 Milliarden SEK umgesetzt.
Experten hatten einen Gewinn von 4,33 SEK je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 45,79 Milliarden SEK erwartet.
Redaktion finanzen.at
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