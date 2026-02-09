Skanska informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skanska veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,46 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,65 SEK je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,80 Prozent zurück. Hier wurden 44,45 Milliarden SEK gegenüber 50,40 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6,02 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 51,35 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Skanska hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 13,82 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 13,51 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 176,48 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 176,66 Milliarden SEK ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at