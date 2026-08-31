|
31.08.2026 09:37:56
Skanska Invests In Second Phase Of Residential Project In Trondheim, Norway
(RTTNews) - Skanska (SKAb.ST) said it will invest about 260 million Swedish kronor in the second phase of the residential project Lillebytunet in Trondheim, Norway. The second phase consists of 66 apartments and seven row houses. Construction work will commence immediately, with completion scheduled for the third quarter of 2028.
Skanska is a construction and project development group, with operations in Europe and North America. Lillebytunet is part of the ongoing transformation of the Lilleby area in Trondheim.
Skanska shares are trading at 274.50 kronor on Nasdaq Stockholm, down 0.33%.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX etwas fester -- DAX in Rot -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.