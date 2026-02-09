Skanska (spons ADRs) präsentierte Quartalsergebnisse

Skanska (spons ADRs) hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skanska (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,73 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,01 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 16,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at