|
20.07.2026 06:31:29
Skanska (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Skanska (spons ADRs) hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Skanska (spons ADRs) 0,420 USD je Aktie verdient.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skanska (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!