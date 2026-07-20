Skanska (spons ADRs): Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Skanska (spons ADRs) hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Skanska (spons ADRs) 0,420 USD je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skanska (spons ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,13 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at