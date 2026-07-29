SKC informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SKC hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1783,98 KRW. Im Vorjahresquartal hatten 92,53 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 645,40 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 467,30 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at