SKC: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SKC präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei -14318,04 KRW. Ein Jahr zuvor waren -7642,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 371,36 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 428,30 Milliarden KRW ausgewiesen.

Experten hatten einen Verlust von 2478,365 KRW je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 523,89 Milliarden KRW erwartet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 19393,530 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte SKC ein Ergebnis je Aktie von -13033,000 KRW vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 6,88 Prozent auf 1 840,00 Milliarden KRW aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1 721,56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Verlust je Aktie von 7492,439 KRW belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 1 951,71 Milliarden KRW gerechnet.

