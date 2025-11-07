SKC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SKC hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -23951,43 KRW. Ein Jahr zuvor waren -1196,000 KRW je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5 060,00 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 994,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 462,29 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at