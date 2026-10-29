SKC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SKC hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2588,80 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2487,140 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SKC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Milliarden KRW im Vergleich zu 506,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at