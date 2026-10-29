|
29.10.2026 06:31:29
SKC: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
SKC hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2588,80 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2487,140 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SKC in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,26 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Milliarden KRW im Vergleich zu 506,02 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!