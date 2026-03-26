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26.03.2026 06:31:28
Skeena Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Skeena Resources ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skeena Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,590 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,530 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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