Skeena Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Skeena Resources ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skeena Resources die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,60 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,590 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -1,530 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at