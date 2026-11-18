Skeena Resources hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,42 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at