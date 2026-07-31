Skeleton Coast Uranium informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Skeleton Coast Uranium präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,04 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Skeleton Coast Uranium ein Ergebnis je Aktie von -0,020 CAD vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,080 CAD. Im Vorjahr waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at