Skepsis an friedlicher Lösung für Ukraine-Krise drückt Börsen

Frankfurt (Reuters) - Die Angst vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine hat Europas Börsen wieder fest im Griff.

Der geplante Gipfel von US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Kollegen Wladimir Putin hellte die Stimmung am Montag nur kurzfristig auf. "Anleger wagen sich nicht aus der Deckung, solange russische Panzer an der ukrainischen Grenze stehen", sagte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets.

Dax und EuroStoxx50 gaben daher ihre anfänglichen Gewinne ab und verloren bis zum frühen Nachmittag jeweils rund ein Prozent auf 14.918 beziehungsweise 4022 Punkte. Gleichzeitig stieg der Volatilitätsindex VDax, der die Nervosität der deutschen Anleger misst, um bis zu sechs Prozent auf ein 13-Monats-Hoch von 32,59 Punkten.

"Die Lage bleibt hochgefährlich", warnte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Eine militärische Intervention Moskaus hätte fatale Folgen für die russische Wirtschaft. Zum einen würden Sanktionen Russland hart treffen und zum anderen wäre Moskau vorerst von den Finanzmärkten abgeschnitten." Insidern zufolge haben die USA entsprechende Schritte bereits vorbereitet.

Nervös machten Investoren außerdem Satelliten-Aufnahmen, denen zufolge russische Truppen näher an die ukrainische Grenze gerückt sind. Hinzu kamen immer wieder aufflackernde Schießereien zwischen pro-russischen Separatisten und ukrainischen Regierungstruppen in der Ostukraine.

RUSSISCHE UND UKRAINISCHE BÖRSEN AUF TALFAHRT

Vor diesem Hintergrund steuerte der Moskauer Aktienindex Moex mit einem Minus von 8,5 Prozent auf den größten Tagesverlust seit acht Jahren zu. Der Index ukrainischer Werte an der Warschauer Börse verlor knapp fünf Prozent. Anleihen der beiden Staaten flogen ebenfalls aus den Depots. Dies trieb die Renditen der bis 2025 laufenden ukrainischen Dollar-Bonds auf 15,031 Prozent, den höchsten Stand seit dem Börsen-Crash vom März 2020. Gleiches gilt für die russischen Titel mit einer Laufzeit bis 2047, die bei 5,35 Prozent rentierten. Gleichzeitig verteuerte sich die Absicherung eines zehn Millionen Dollar schweren Pakets russischer Anleihen gegen Zahlungsausfall um 5000 auf 286.000 Dollar, den höchsten Stand seit knapp zwei Jahren, teilte der Datenanbieter Markit mit.

Am Devisenmarkt blieben dagegen die Optimisten vorerst in der Überzahl. Investoren seien erleichtert, dass Russland über das Wochenende nicht in die Ukraine einmarschiert sei und blickten hoffnungsvoll auf den Biden/Putin-Gipfel, sagte Analyst Lee Hardman von der Bank Mitsubishi UFJ. Dadurch büßte die Weltleitwährung als "sicherer Hafen" an Attraktivität ein. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, gab 0,2 Prozent nach. Im Gegenzug verteuerte sich der Euro auf 1,1348 Dollar.

LICHT UND SCHATTEN BEI ZAHLEN VON SAF-HOLLAND

Am deutschen Aktienmarkt rückte SAF-Holland ins Rampenlicht, nachdem der Lkw-Zulieferer einen Gewinnzuwachs bekannt gegeben hatte. Die überraschend starke Gewinnmarge gebe SAF Auftrieb, sagte ein Börsianer. Ein Wermutstropfen sei allerdings die Warnung vor hohen Kosten vor allem im ersten Quartal. SAF-Titel gaben daher ihre anfänglichen Gewinne von mehr als drei Prozent fast vollständig ab und notierten zuletzt nur noch 0,3 Prozent im Plus.

Abwärts ging es dagegen für Exor. Die Papiere der Holding-Gesellschaft der Fiat-Gründerfamilie Agnielli fielen wegen eines 746 Millionen Euro schweren Vergleichs mit den italienischen Steuerbehörden im Streit um die Verlagerung des Firmensitzes in die Niederlande in Mailand um fast fünf Prozent. Die Höhe der Zahlen sei ein Belastungsfaktor, kommentieren die Analysten der Bank Intesa Sanpaolo. Allerdings verfüge das Unternehmen über Barmittel im Volumen von zehn Milliarden Dollar. Daher hielten sie an ihrer Kaufempfehlung fest.