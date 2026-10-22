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22.10.2026 06:31:29
SKF (A, Fria) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
SKF (A, Fria) äußerte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,91 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,30 SEK erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,47 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 22,48 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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