02.02.2026 06:31:29
SKF (A, Fria) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
SKF (A, Fria) hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1,25 SEK. Im letzten Jahr hatte SKF (A, Fria) einen Gewinn von 3,31 SEK je Aktie eingefahren.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,15 Prozent zurück. Hier wurden 21,97 Milliarden SEK gegenüber 24,73 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,62 SEK. Im Vorjahr waren 14,22 SEK je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 91,58 Milliarden SEK – das entspricht einem Minus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 98,72 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
