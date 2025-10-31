|
SKF (A, Fria) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
SKF (A, Fria) hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,30 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,40 SEK je Aktie generiert.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,11 Prozent auf 22,48 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,69 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 2,82 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 22,37 Milliarden SEK geschätzt.
