SKF (A, Fria) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SKF (A, Fria) hat am 17.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,77 SEK gegenüber 1,13 SEK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 23,20 Milliarden SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,17 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at