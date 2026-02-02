02.02.2026 06:31:29

SKF Group (B, Fria): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SKF Group (B, Fria) hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,25 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,31 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21,97 Milliarden SEK – eine Minderung von 11,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,73 Milliarden SEK eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 8,62 SEK, nach 14,22 SEK im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 98,72 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 91,58 Milliarden SEK.

